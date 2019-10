Volland: Harter Alltag im 1860-Internat

Der Weg zum Fußballprofi lässt sich nicht planen: Ein Platz in einem Nachwuchsteam der großen Klubs ist jedoch ein großer Schritt in Richtung Profifußball. Für Kevin Volland kam das Angebot des damaligen Zweitligisten TSV 1860 im Alter von 14 Jahren. "ich wurde in die Bayern-Auswahl berufen und spielte im Zuge dessen mit den Jungs von 1860, dem FC Bayern und Augsburg zusammen. Vermutlich wurde Sechzig in dieser Zeit auf mich aufmerksam", so der Angreifer.