Displays, Kameras, Preise Samsung Galaxy S10: Das ist über das neue Spitzen-Smartphone bekannt

Sechs Kameras verbaut?

In Sachen Kameras setzt Samsung offenbar auf Quantität - was natürlich nicht für mangelnde Qualität sprechen muss. So soll das S10+ laut Gerüchten nicht nur eine Dual-Kamera auf der Vorderseite verbaut haben, sondern auch vier Kameras auf der Rückseite. Leaker Evan Blass enthüllte unterdessen bereits im November, dass das S10 vermutlich mit insgesamt vier Kameras auskommen wird - eine auf der Front- und drei auf der Rückseite.

Auch in Sachen Laufzeit soll sich wohl einiges tun. In einem Teaser, der kürzlich ebenfalls von Ice Universe geteilt wurde, deutet Samsung mit einer kurzen Animation an, dass Nutzer vermutlich mit größeren Akkus und schnelleren Ladegeschwindigkeiten rechnen können. Das Wirtschaftsmagazin "Forbes" berief sich auf Gerüchte, laut denen das S10 Lite einen Akku mit 3.100 mAh bekommen soll, dass das S10 bei 3.500 mAh liegen wird und das S10+ einen Akku mit 4.000 mAh bieten soll.

Wann kommt das Smartphone auf den Markt?

Was neben den vielen Gerüchten bereits offiziell fest steht, ist das Ankündigungsdatum des S10. Samsung gab bekannt, dass das S10 am 20. Februar enthüllt werden soll. Es ist anzunehmen, dass der Verkaufsstart bereits kurz danach sein wird. In weiteren Gerüchten ist derzeit von Anfang März die Rede.

Das englischsprachige Tech-Blog "Gizmodo" möchte unterdessen bereits die Preise für den britischen Markt kennen. In einem Bericht aus dem Dezember heißt es, dass das S10 Lite mit 128 Gigabyte Speicher für umgerechnet rund 770 Euro erscheinen soll. Der Preis des S10 soll bei rund 920 Euro (128 Gigabyte) oder etwa 1.150 Euro (512 Gigabyte) liegen. Beim S10+ soll es sogar drei Speichervarianten geben: 128 Gigabyte für rund 1.030 Euro, 512 Gigabyte für etwa 1.260 Euro und 1 Terabyte für über 1.600 Euro.