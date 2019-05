Vater: "Es gibt kaum noch Schüler, die keine Nachhilfe wegen des Mathe-Abis nehmen."

Nicht nur bei den Schülern war das schwere Mathe-Abi Thema. Die Eltern sind in Sorge, ihnen geht es um Chancengleichheit für die Kinder. Ein Vater sagte am Montag der AZ: "An den Abiturprüfungen hängt für den weiteren Werdegang mittlerweile sehr viel dran. Es geht um Bewerbungen an Universitäten, die einen Numerus clausus verlangen. Aber auch im Berufsleben", so der Vater. Und: "Es gibt mittlerweile kaum noch Schüler, die keine Nachhilfe wegen der hohen Ansprüche im Mathe-Abitur nehmen. Das kostet Eltern sehr viel Geld. Und dann bekommen sie eine Prüfung gestellt, auf die sie sich nicht optimal vorbereiten können." Der Vater würde sich nicht wundern, wenn alle Schüler in Mathe in die Nachprüfung gehen. "Dann will ich sehen, was an den Schulen los ist."