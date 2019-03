Auch Vertreter der Bahn und des Hauptzulieferers Siemens glauben nicht, dass der "Geisterzug" demnächst rollen wird. Gerhard Curth vom Deutschen Bahnkunden-Verband kann darauf sogar verzichten: "Die Bahn hat doch andere Probleme, als sich mit so etwas zu beschäftigen." Der autonome Zug liege "eher noch etwas in der Zukunft", formulierte Holger Last von Siemens. Und wie beim Fahren auf der Straße, komme nicht gleich der Roboter in den Führungsstand, sondern zuerst Assistenzsysteme.