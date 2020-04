Diplom bestanden Mirja du Mont ist nun ausgebildete Kosmetikerin und Visagistin

Mirja du Mont (44) hat bestanden! Die Moderatorin und Autorin hat in letzter Zeit fleißig die Schulbank gedrückt und sich in der Akademie für Kosmetik und Make-up in Hamburg ausbilden lassen. Nun hat sie ihr Diplom in Fachkosmetik und Visagistik mit Bestnoten abgeschlossen, wie sie der Nachrichtenagentur spot on news verraten hat.