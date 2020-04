Digitales Heft "Playboy" überrascht mit Sonderausgabe zum "GZSZ"-Jubiläum

Als Cover-Star wurde Iris Mareike Steen (28) gewählt, die in der Serie seit 2010 Lilly Seefeld spielt. 2015 war sie das erste Mal in dem Männermagazin zu sehen - eine Erfahrung, die für Steen offenbar durchweg positiv war. "Ich denke immer noch so gerne an die Zeit zurück, damals vor fünf Jahren in New York. Es war eine Wahnsinnserfahrung für mich und ich war so dankbar für die Unterstützung und den Zuspruch, den ich von allen Seiten bekommen habe"", erinnert sie sich.