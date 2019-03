Digital Detox und Co. Wenn der Schoko-Verzicht nicht funktioniert: Drei Fasten-Alternativen

Auto stehenlassen

Der Frühling steht in den Startlöchern und das Fahrrad vermutlich noch in der Garage, oder? Das sollte sich ändern. Zugegeben, das ist in einer Großstadt viel leichter umsetzbar als auf dem Land. Aber einen Versuch ist es wert. Bei gutem Wetter und trockener Witterung kann man auch jetzt schon den Drahtesel hervorholen und sich damit auf den Weg in die Arbeit machen. Ganz nebenbei bringt man sich so auch noch in Frühlings-Form und umweltfreundlich ist es auch.