Digital ab dem 09. Juni Sylvester Stallone: Erzähler in neuer "Rocky"-Doku

Fans der "Rocky"-Reihe können sich auf ein ganz besonderes Bonbon freuen: Die neue Doku "40 Years of Rocky: The Birth of a Classic" soll einen ganz besonderen Blick hinter die Kulissen gewähren - und als Erzähler fungiert kein Geringerer als Mr. Rocky Balboa selbst: Sylvester Stallone (73). Das berichtet unter anderem der US-Nachrichtensender "CNN".