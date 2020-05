Heynckes wird an diesem Samstag 75. Beim FC Bayern feierte er 2013 mit dem Team um Führungsfigur Schweinsteiger das historische Triple mit den Titelgewinnen in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League. "Die Feier danach in Berlin war die beste, die wir je bei Bayern hatten", erinnert sich Schweinsteiger: "Wir hatten eine Location organisiert, irgendwann bist auch Du dort aufgetaucht. Es gab einen Riesenapplaus, und dann haben wir Dich auf der Tanzfläche erlebt. Unvergesslich! Dieses Rhythmusgefühl in den Hüften!"