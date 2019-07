Dieses Paar verlässt das Haus "Sommerhaus der Stars": Intimes Frage-Spiel und erster Ausstieg

Dieses Paar verlässt das Haus

Quentin Parker (65) erfreut sich seit seinem Einzug an dem Anblick der Bewohnerinnen. Doch seine anstößigen Bemerkungen wie "Jede Frau hat so einen schönen Körper. Ich möchte ihn anfassen" und einige unangebrachte Berührungen gehen den anderen Männern im Haus zu weit. Besonders Menowin will die Grenzen klar abstecken: "Das ist meine Frau. Die darf kein anderer am Arsch anpacken, da würdest du mich anders kennenlernen." Dass Quentin und damit auch seine Partnerin Jessika Cardinahl (53) auf viel Ablehnung stoßen, zeigt sich auch am Tag der Nominierung: Sechs Stimmen gehen an Quentin und Jessika. Bevor die Fronten weiter verhärten, ziehen die beiden lieber die Reißleine und verkünden, dass sie das Sommerhaus verlassen werden. Der sonst so toughe Architekt möchte jedoch nicht ohne eine Entschuldigung gehen: "Ich möchte euch alle um Verzeihung bitten, dass ich mit meinem Benehmen ein bisschen die Grenzen der Vertraulichkeit überschritten oder euch irgendwie verletzt habe."

Durch das Ausscheiden der beiden hat das Paar mit den zweitwenigsten Stimmen das Nachsehen: Laura und Michael sind auf der Abschussliste und für das nächste Spiel gesperrt. Die Traurigkeit über den Ausstieg von Quentin und Jessika hält sich in Grenzen, die Bewohner diskutieren lieber fleißig über die neue Zimmerbelegung. Doch bald wird diese wieder hinfällig sein. Ein neues Pärchen kündigt sich an: Ex-Big-Brother-Kandidatin Sabrina Lange (52) wird mit Freund den freigewordenen Platz einnehmen. Ob sich damit die Lage beruhigt oder ob die Neuen noch mehr Unruhe ins Sommerhaus bringen werden?