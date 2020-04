Dieser Babybauch ist echt "Lena Lorenz": Judith Hoersch drehte bis zum achten Monat

Ihr neues Leben als Mutter

Im Herbst 2019 kam schließlich ihr erstes Kind zur Welt. "Es war eine schnelle, natürliche Geburt ohne Hilfs- und Schmerzmittel", erinnert sie sich zurück. "Man ist in einem Tunnel und ganz mit seinem Inneren verbunden. Ein archaisches Erlebnis." Ihr Herz sei als Mutter nun doppelt so groß geworden. Und was ist für sie das Schönste am Mamasein? "Die übergroße Liebe, die man empfindet, dass ich viel mehr Geduld lerne und dass ich die Welt mit meiner Tochter neu entdecke und bestaune", führt sie aus.