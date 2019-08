"Diese Zeiten waren finster" "Arrow"-Star Colton Haynes teilt Schock-Fotos aus dem Entzug

Er habe so viele Drogen und Mengen an Alkohol konsumiert, dass er manche Entscheidungen nicht einmal mehr selbst habe treffen können. Er habe versucht, seinen Schmerz damit zu lindern, doch er sei in seiner "eigenen Scheiße" ertrunken. Deshalb schreibt er nun bei Instagram: "Ich bin ein Mensch mit Fehlern, so wie du. Wenn du im Zentrum der finsteren Zeit bist... ich verspreche dir, es muss nicht für immer so sein."