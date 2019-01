Diese Tipps helfen So schützt man das Smartphone bei Eiseskälte richtig

Smartphone immer am Körper tragen

Um der Kälte entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, das eigene Smartphone - wenn möglich - immer am Körper zu tragen, wie der Digitalverband Bitkom rät. Geräte sollen, wenn möglich, in der Hosen- oder Jackentasche mitgeführt werden und nicht etwa in der Handtasche oder im Rucksack. Das helfe auch dabei, sie vor drastischen Temperaturschwankungen zu schützen, durch die sich unter anderem Kondenswasser bilden könne, was wiederum zum Ausfall oder der Störung einzelner Smartphone-Funktionen führen könne.