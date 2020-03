Diese Stars sind dabei "Das Traumschiff": Florian Silbereisen nimmt Kurs auf Marokko

Fernsehmoderator, Schlagersänger und Schauspieler Florian Silbereisen (38) sticht an Ostern wieder in See. Seine ersten beiden Auftritte als neuer "Traumschiff"-Kapitän waren zu Weihnachten 2019 und Neujahr 2020 echte Quotenhits. Sogar den "Tatort" hat sein "Traumschiff" geschlagen. Am Ostersonntag nimmt er als Kapitän Max Parger Kurs auf Marokko.