Victoria Beckham hat "Spice Girls"-Moment

Ein besonderes Highlight war auch der Auftritt von Victoria Beckham (44). Die Designerin nahm den Preis in der Kategorie "Fashion Icon Award" entgegen. In ihrer Danksagung baute sie dann plötzlich den Refrain von "Wannabe" ein, DEM Spice-Girls-Hit schlechthin: "Ich wollte zeigen, dass wenn ich es schaffen kann, es jeder schaffen kann. Was man erreicht, kann grenzenlos sein. Wenn du wirklich, wirklich - Ich kann nicht anders - wenn du es wirklich, wirklich willst."

Wie verliebte Teenager

Gwen Stefani (49) und Blake Shelton sorgten an diesem Abend für einen verliebten Teenager-Moment. Moderator Carson Daly (45) und Blake Shelton nahmen den Preis für "The Voice of America" in der Kategorie "Beste Show" entgegen. Auf der Bühne schwärmte der Country-Star über seine Liebste Gwen Stefani: "Mein absoluter 'The Voice'-Liebling sitzt genau hier - ich liebe sie einfach." Spätestens nach dieser süßen Liebeserklärung dürfte allen klar sein, wie glücklich das Paar miteinander ist.

Ebenfalls einen Award mit nach Hause nehmen durften unter anderem Sean Mendes (20) als "Bester Musiker", Nicki Minaj (35) als "Beste Musikerin" sowie für das "Album des Jahres", Melissa McCarthy (48) als "People's Icon of 2018" und Chadwick Boseman (40) als "Bester Schauspieler". Als "Bester Film" wurde "Avengers: Infinity War" ausgezeichnet. "Song des Jahres" und "Musik-Video des Jahres" gewannen BTS mit "Idol". Als "Beste Konzerttour" wurde Taylor Swifts (28) "Reputation Tour" benannt. Die People's Choice Awards sind die einzigen Preise, über deren Vergabe allein das Votum des Publikums entscheidet.