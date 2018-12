Diese Shows sind gescheitert Carsten Maschmeyer und Co.: Die TV-Flops 2018

"Start Up!" (Sat.1)

Harter Tobak für Carsten Maschmeyer (59, "Die Millionärsformel"). Von Beginn an kämpfte seine Sat.1-Gründershow "Start Up!" mit niedrigen Einschaltquoten. Die Konsequenzen: "Start Up!" flog hochkant aus dem TV-Programm. Drei Folgen wurden noch im Internet gesendet, danach war Schluss. Auf Twitter schrieb er: "Alle, auch ich, haben sich mehr erhofft. So ist Gründen: Glaube ans Produkt, gib alles, um es stark umzusetzen."

"Jung, weiblich, Boss!" (RTL II)

Kurzes TV-Gastspiel für Designerin Jette Joop (50)! Im August startete ihre Reality-Doku "Jung, weiblich, Boss!" bei RTL II. Nach zwei Folgen war das Ende bereits gekommen. "Wir haben das Format aus dem linearen Programm genommen, was wir sehr bedauern", bestätigte ein Sendersprecher gegenüber "Meedia". Die Designerin selbst scheint das TV-Aus ihrer Show mit Fassung zu tragen. Das Format habe "im TV zur besten Sendezeit und mit zu starker Konkurrenz nicht richtig funktioniert", sagte sie der "Bild".

"Curvy Supermodel" (RTL II)

Drei Staffeln lang hielt RTL II an der Castingshow "Curvy Supermodel" mit Angelina Kirsch (30, "Rock Your Curves!") fest. Im November trennte sich der Sender jedoch von der Castingshow, wie Programmchef Tom Zwiessler gegenüber "Quotenmeter" bestätigte. "Wir sind froh, dass wir drei Staffeln gemacht haben, aber ich sehe keinen Weg, das Konzept in eine vierte Staffel zu bringen", so Zwiessler. Der Grund: Die Show fuhr zuletzt zu schlechte Quoten ein.