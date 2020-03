Diese Regeln sollten gelten Corona-Krise: So verhalte ich mich richtig im Supermarkt

Bereits zu Hause kann man sich auf den Besuch des Supermarkts vorbereiten. Nehmen Sie nur das mit, was sie auch wirklich zum Einkaufen benötigen. Ihr Handy (außer Sie bezahlen damit) und auch Ihren gesamten Geldbeutel sollten Sie beispielsweise zu Hause lassen. Auf diesen Gegenständen könnten sich die Viren ausbreiten. Momentan ist ohnehin angeraten, ohne Bargeld und kontaktlos zu bezahlen. Also: Bankkarte reicht in der Regel eigentlich aus.