Diese Ratgeber wollen helfen So kommen sich Geschwister wieder näher

Das Erwachsenenleben bringt für Geschwister ganz andere Probleme mit sich als den Streit im Kinderzimmer: Der Kontakt wird weniger, oft kommt räumliche Distanz hinzu. Wie sich eine mögliche Funkstille abschaffen lässt, beschreibt Katja Schwarz in "How To Survive mit Geschwistern". In dem Buch, das das Thema mit reichlich Humor angeht, widmet sich die Autorin auch dem Thema, wie Erwachsene ihre Geschwister zurück in ihr Leben holen können. In einem sieben Monate langen Selbstversuch mit ihrem Bruder fand sie heraus: Feste Rituale sind "das effektivste Mittel zur Kontaktpflege". "Auch für neue Traditionen, wie feste Familien-Wochenenden oder Urlaube im Jahr ist es meiner Meinung nach nie zu spät", schreibt Schwarz.