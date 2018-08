Diese Paare sind im Finale "Sommerhaus der Stars": Hass, Intrigen und viele Tränen

Schlechtes Wetter und noch schlechtere Stimmung: Nachdem die Büchners bereits in der letzten Folge rausgewählt wurden, kam in der neuen Ausgabe zunächst die bittere Enttäuschung. Die beiden mussten noch eine weitere Nacht im Sommerhaus bleiben. "Klar hätte ich gerne gewonnen", sagte Danni (40), "aber du kannst mit denen keinen Tag länger unter einem Dach leben." Auch Jens fand deutliche Worte über seine Mitbewohner: "In diesem Sommerhaus überlebt zu haben, ohne in die Psychiatrie zu müssen, darauf können wir stolz sein."