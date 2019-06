Ein Slowfox zu Nirvanas "Smells Like Teen Spirit"? Geht das überhaupt? Ja, wie Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36) bewiesen. Allerdings erklang das Lied in der Big-Band-Variante aus dem Lautsprechern. Aber: "Etwas angestrengt", wie Llambi urteilte. In der Konsequenz gab es dann auch nur 22 Punkte.

"Fucking beautiful"

In Runde zwei legten Nazan Eckes und Christian Polanc mit ihrem Paso Doble eine ordentliche Schippe drauf. Nicht nur das Publikum applaudierte im Stehen, sondern mit González und Mabuse auch zweidrittel der Jury. "Eine Inspiration" und "fucking beautiful", erklärte Letztere begeistert. 29 Punkte.

Ebenfalls einen Paso Doble tanzten Ella Endlich und Valentin Lusin in ihrer zweiten Runde. Und auch hier passt wieder alles. Nur logisch, dass es da wieder 30 Punkte gab. Samba stand dann bei Pascal Hens und Ekaterina Leonova auf dem Programm. Auch ihre zweite Runde überzeugte anfangs mehr, doch dann rutschte Hens aus und kam aus dem Tritt. Das schlug sich deutlich in der Wertung nieder: 21 Punkte.

Mit ihrem Contemporary zu "Musik nur, wenn sie laut ist" von Herbert Grönemeyer (63) versuchten Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson die Geschichte des gehörlosen Schauspielers darzustellen. Dem Publikum gefiel es und auch die Jury war überzeugt: 26 Punkte.

"Impro Dance Extreme" verlangt den Paaren alles ab

Dann wurde es richtig anspruchsvoll: Es ging ins "Impro Dance Extreme". Die Tanzpaare erfuhren erst in der Show, welcher Stil, zu welcher Musik gefragt war. Dann hatten sie drei Minuten Zeit, um sich umzuziehen und eine Choreographie zu improvisieren.

Eckes und Polanc zogen einen Tango und machten ihre Sache, trotz sehr kurzer Vorbereitungszeit, sehr gut. Die Jury vergab sehr gute 26 Punkte. Dann waren Endlich und Lusin an der Reihe. Sie mussten eine Salsa tanzen, was für sie schon recht lange her war. Aber Favoritin Endlich blieb souverän und machte die Jury glücklich: 29 Punkte.

Rumba zogen Hens und Leonova. Standing Ovations gab es vom Publikum, die Jury verteilte wohlwollende 26 Punkte. Zum Abschluss mussten noch Piwko und Edvardsson einen langsamen Walzer tanzen. Von Jury gab es einstimmig das Prädikat "sehr schön" und 26 Punkte.

Nach allen drei Tänzen belegten Hens und Leonova in der Addition im Ranking den letzten Platz. Wohl gemerkt lag das ganze Feld aber sehr eng beieinander. Am Ende mussten Hens und erneut Eckes zittern. Für die Moderatorin reichte es am Ende nicht. Sie musste ihre Koffer packen.

Alle Infos zu "Let´s Dance" im Special bei RTL.de