Ob Sport, Politik, Schauspiel, Journalismus oder Musik: Auch in diesem Jahr haben sich in jedem Metier wieder einzelne Individuen herauskristallisiert, die einen besonders bedeutsamen Beitrag für die Gesellschaft geleistet haben. Folgerichtig schaffen es diese Stars dann in die "Time's 100 Most Influential People"-Liste, die die US-Zeitschrift einmal pro Jahr zusammenstellt. Die ersten sechs der Ehrenträger wurden inzwischen mit ihren jeweiligen Cover-Bildern enthüllt. Darunter auch Dwayne Johnson (46), der sich via Instagram umgehend für diese Ehre bedankte.