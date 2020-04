"Diese Krankheit ist ernst und real" Coronavirus: US-Sängerin Pink positiv getestet

Neben ihrer Kritik kündigt die Sängerin zwei großzügige Spenden an. Pink will die Angehörigen der Berufstätigen im Gesundheitswesen unterstützen, "die jeden Tag an vorderster Front kämpfen". Sie wird 500.000 US-Dollar an den Notfallfonds des Temple University Krankenhauses in Philadelphia spenden. Eine besondere Geste, zu Ehren ihrer Mutter Judy, die dort 18 Jahre lang gearbeitet hat. Weitere 500.000 US-Dollar überweist sie an den Covid-19-Krisenfonds des Bürgermeisters von Los Angeles. Ihr Dank richtet sich an die "Helden" im Gesundheitswesen. Zudem appelliert Pink an alle: "Bitte bleibt zu Hause".