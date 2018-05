Diese Kandidaten sind raus "Bachelor in Paradise": Große Gefühle oder alles nur große Show?

Eine zweite Chance für die Liebe im Paradies oder jede Menge Zündstoff? In der neuen RTL-Kuppelshow "Bachelor in Paradise" (mittwochs, 20:15 Uhr) treffen ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" aufeinander. Sie verbringen gemeinsam Zeit in einem traumhaften Resort und haben die freie Wahl unter den Anwesenden. Es gibt Dates, immer wieder stoßen neue Teilnehmer dazu und natürlich darf die Nacht der Rosen nicht fehlen. Gleich in der ersten Folge war Endstation für zwei Damen. An Drama wurde auch nicht gespart.