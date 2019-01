Diese Haarfarbe war einmal Zac Efron zeigt sich im neuen Look

Für den Hollywood-Star ist es nicht der erste Ausflug in die "Welt der Blondinen". Bereits 2016 ließ er sich für seine Rolle in "Baywatch" die Haare heller färben. Dementsprechend wird auch in der Kommentarspalte gemunkelt, ob der neue Look Hinweis auf aktuelle Dreharbeiten für einen neuen Film sein könnte. Zuletzt war Efron 2017 in dem Zirkus-Epos "The Greatest Showman" zu sehen.