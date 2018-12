Hüllenlos ins kühle Nass

In Kiesls mit 7500 Euro dotiertem Siegerfilm schwimmt der Hauptdarsteller nach einem Sprung in einen Bergsee Richtung Endlosurlaub. Als Hauptgewinner der Rentenlotterie wirft "Dieter" am Ufer eines idyllischen Bergsees mit einem Urschrei seinen Bademantel von sich, lässt beim Sprint in Richtung Wasser den Holzsteg erzittern und landet krachend im kühlen Nass. Begleitet von der Botschaft aus dem Off: "So lange, bis Dieter das Licht ausmacht."