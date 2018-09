Diese Ex-Spitzen-Athleten sind dabei "Ewige Helden": Sven Hannawald trifft auf Matthias Steiner

In Winter-Special in Lappland treten die ehemaligen Weltklasse-Athleten Evi Sachenbacher-Stehle (37, Biathlon), Julius Brink (36, Beachvolleyball), Pascal Hens (38, Handball), Magdalena Brzeska (40, Turnen), Hilde Gerg (42, Skirennlauf), Philipp Boy (31, Kunstturnen), Jennifer Oeser (34, Siebenkampf) und Sascha Klein (32, Turmspringen) in Winter-Wettkämpfen gegeneinander an.