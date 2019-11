Gefährlicher toter Winkel hinter der A-Säule

Die sogenannte A-Säule, die Verbindung zwischen Fahrzeugdach und der vorderen Spritzwand, stellt im Straßenalltag immer wieder eine Sichtbehinderung dar. Gerade an Kreuzungen kann dieser tote Winkel zu einem gefährlichen Problem werden, wie der ADAC in einer Studie schreibt: "Sowohl der Motorradfahrer als auch der Pkw verschwinden in der Nähe des Kreuzungsbereichs vollständig hinter der A-Säule und geraten entweder überhaupt nicht oder erst sehr spät ins Blickfeld des Fahrzeugführers. [...] Als Resultat ergeben sich häufig Verkehrsunfälle mit schwersten bis tödlichen Verletzungsfolgen."