Jetzt tauchten Bilder am Rande eines Charity-Polo-Turniers auf, die Prinz George beim Herumalbern mit Schwester Prinzessin Charlotte und Mama Herzogin Kate zeigen. Pikant: Der zukünftige König, also eine einflussreiche Person des öffentlichen Lebens, hält eine Pistole und ein Messer in seinen niedlichen Kinderhänden - und bedroht damit andere Kinder und sogar seine eigene Mutter.