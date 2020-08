"Diese Augen!" Mit diesem Foto macht Amira Pocher ihre Fans verrückt

Die Follower können kaum fassen, was sie da sehen, schließlich zeigt Amira Pocher sich oft auch ohne Make-up auf ihrem Account. "Sieht cool aus. Aber irgendwie auch total fremd. Nicht die natürliche Amira, die wir sonst kennen", ist entsprechend als Kommentar zu dem Post zu lesen. "Ohhh! Wowww, Amira, ich liebe es. Du siehst krass aus! Es ist hot. Wandelbar ist eben nicht jeder", schwärmt ein weiterer Fan. Eine andere Followerin schreibt: "Wenn ich Photoshop komplett durchspiele, kommt noch nicht im Ansatz so etwas raus. Du bist eine Naturschönheit." An wieder anderer Stelle heißt es einfach nur: "Diese Augen!"