Diese Änderungen gibt es Apples AirPods im Test: So schneidet die zweite Generation ab

Das ist neu

Die zweite Generation der AirPods bringt allerhand Verbesserungen und Neuerungen mit sich, die vor allem die oftmals zitierte "Convenience" von Apple-Produkten, also den Komfort beim Benutzen eines Geräts, noch steigert. Das fängt bereits beim Einrichten der Kopfhörer an. Sind die AirPods einmal ausgepackt, muss man nur das Case, in dem sie geliefert werden, in der Nähe seines iPhones öffnen und kurz die Verbindung auf dem Screen bestätigen. Innerhalb weniger Sekunden ist alles geklärt.