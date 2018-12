Dschungelcamp: Tägliche Live-Sendung und Finale am 26. Januar

Es folgen 16 Tage live aus dem australischen Dschungel, jeweils um 22.15 Uhr. Das Finale steigt am Samstag, den 26. Januar um 22.15 Uhr. "Das große Wiedersehen" mit allen Teilnehmern wird dann nach der Krönung des neuen Dschungelkönigs am Sonntag, den 27. Januar ab 20.15 Uhr zu sehen sein. Große Veränderungen am eingespielten Ablauf der Show sind nicht zu erwarten, erneut werden die Moderatoren Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40) durch die Sendung führen.