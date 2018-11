In den sozialen Medien sorgte das mysteriöse Verschwinden der Meerschweinchen für Erheiterung, nachdem die Polizei via Twitter eine Suchmeldung veröffentlichte. Von Kochrezepten, über Restaurants-Checks, bis hin zum Verkaufsangebot von Meerschweinchen in limitierter Anzahl waren zahlreiche Scherze im Web zu lesen. Sachdienliche Hinweise, die zur Überführung des oder der Täter führen könnten, waren, zum Bedauern der Polizei, noch nicht dabei.