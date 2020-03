München - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in einer Münchner Bäckerei zu einem Einbruch gekommen. Unbekannte Täter stiegen zwischen 20.15 und 6 Uhr in das Geschäft in der Waltherstraße ein, wie die Polizei mitteilt. In den Büroräumen wurde ein kompletter Tresor mit Bargeld entwendet.