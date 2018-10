Die Zeiten haben sich geändert Steve Carell: Darum wird "Das Büro" niemals Comeback feiern

Es wird wohl immer so sein, dass Steve Carell (56) mit der US-Serie "Das Büro" (Originaltitel: "The Office") in Verbindung gebracht werden wird. In neun Staffeln, die von 2005 bis 2013 über die Bildschirme flackerten, spielte er den Chef Michael Scott. Eine Rolle, die der heute 56-Jährige höchstwahrscheinlich nie wieder annehmen wird.