"Die Zeit ist gekommen" Dresden-"Tatort": Wer spielt den verzweifelten Familienvater?

In der der hochgelobten Buchverfilmung "Die Welle" übernahm er an der Seite von Jürgen Vogel und Frederick Lau die Hauptrolle des Schülers Marco. Auch zahlreiche Preise kann Riemelt bereits sein Eigen nennen. So wurde er unter anderem für seinen Part im Krimi-Mehrteiler "Im Angesicht des Verbrechens" sowohl mit dem Deutschen Fernsehpreis als auch mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet. Auch ausländische Produktionen setzen immer wieder auf den Schauspieler. So spielte er unter anderem eine durchgehende Hauptrolle in der Netflix-SciFi-Serie "Sense8".