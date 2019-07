Die Zeit der Kraniche, Die Tür, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ZDF, Das Traumschiff: Cook Islands, Urlaubsserie

Kapitän Burger (Sascha Hehn) und seine Crew nehmen Kurs auf die Cook Islands. Verborgen im Pazifischen Ozean liegt dieses traumhafte Paradies, das die Passagiere an Bord in seinen Bann ziehen wird. Alexander Unruh (Florian Fitz) will die Asche seines verunglückten Vaters holen. Noch ahnt er nicht, welche Rolle dabei Elisabeth Bach (Janina Hartwig) spielen wird, die er an Bord kennenlernt. Ebenfalls an Bord ist die junge Lektorin Mia (Amy Mußul), die nach vielen Jahren in ihre Heimat zu ihrem Vater zurückkehrt.