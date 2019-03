Die Wetterfee im Interview Maxi Biewer: Ihr berühmter Lachanfall "verfolgt" sie bis heute

Biewer kennt auch ein paar Tricks, um dem Problem entgegenzuwirken, dass man im Fernsehen ein bis zwei Kleidergrößen dicker wirkt: "Schwarz ist immer eine gnädige Farbe (selbst, wenn's keine Farbe ist). Hohe Pumps strecken natürlich, ebenso etwas längere Röcke oder Kleider. Ein V-Ausschnitt kann Wunder wirken, während ein Rundhalsausschnitt nicht immer das Mittel der Wahl ist. Und im Dirndl sieht jede Frau klasse aus - das geht aber leider so selten im Fernsehen..."

Viel Spaß mit Raab

Dass Stefan Raab sie einst in einem Rap verewigt hat, verschaffte Biewer zusätzlichen Ruhm: "Ich fand und finde es witzig, was er aus meiner Moderation gemacht hat", sagt sie heute dazu. "Ich selbst habe aber einen Rap nie in Erwägung gezogen. Viele jüngere Zuschauer wollten dann Autogramme von Maxi Beaver....aber die konnte ich nicht liefern."

Biewers Mann kommt aus Kanada. Die meiste Zeit des Jahres verbringt sie aber in Deutschland, wie sie erklärt: "Ich arbeite viel und mit Leidenschaft. Die Erholung gibt's dann in Kanada - und das gute Essen auch! Durch Skype ist die Welt sehr zusammengerückt und so verbringe ich einige Stunden jeden Tag mit meinem Mann. Wenn er zum Beispiel abends zu Hause ist, gehe ich in der Nacht zur Arbeit. Und 90 Tage in 180 Tagen darf er ja auch in Deutschland sein. Es spielt übrigens keine Rolle, dass wir bald Silberhochzeit feiern. In Deutschland darf man auch nur seinen Hauptwohnsitz haben, so das Ausländeramt. Es gibt Länder, die sind da etwas freundlicher."