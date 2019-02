Die Waldkuh ist gerettet Büxi wohnt jetzt auf Gut Aiderbichl

Sein erster Eindruck: "Sie war ganz tapfer und natürlich erst noch verschreckt." Scheinbar habe sie aber ausreichend Futter gefunden. Richtig pummelig sei sie sogar. Ein Tierarzt untersuchte sie und stellte fest: Büxi geht es gut!

Dennoch bleibt die Kuh für die nächsten zwei, drei Monate in Quarantäne. Das sei gesetzlich vorgeschrieben, sagt Wintersteller. "In ihrer Box kann sie jetzt richtig relaxen." Dann darf die braune Kuh ihre Artgenossen kennenlernen und mit ihnen Freundschaft schließen. Darunter ist auch Kuh Yvonne, die 2011 ebenfalls von ihrem Besitzer geflohen war und sich 100 Tage im Wald versteckte, bevor sie von Gut Aiderbichl gerettet worden ist. Büxi bleibt nun ein Leben in der Mast erspart. Sie kann bis an ihr natürliches Lebensende in Frieden in Gut Aiderbichl bleiben.