Die "Vogue"-Familie wächst zusammen Anna Wintours Tochter Bee Shaffer hat geheiratet

Wie die "New York Post" berichtet, soll das Paar am Samstag in Wintours Haus auf Long Island, New York, Hochzeit gefeiert haben. 150 Gäste hätten sie bejubelt und hochleben lassen. Warum die Öffentlichkeit von der Feier bislang nichts erfahren hat, habe ebenfalls einen Grund.