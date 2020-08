Ursache seien meist Grillpartys mit mehr als 25 Gästen. Diese müssten zwar nicht gleich in Quarantäne, so Stadler, aber Aufgabe der Ermittler sei es, alle ausfindig zu machen und zu fragen, welcher Kontakt zur Infizierten bestand. Zuletzt sind die Corona-Fallzahlen im Landkreis Miesbach laut Landratsamt wieder angestiegen. Am Wochenende wurde eine Arbeiterunterkunft in Holzkirchen unter Quarantäne gestellt, nachdem ein Bewohner positiv getestet wurde. Insgesamt seien derzeit 70 Personen im Landkreis in Quarantäne, hieß es am Montag.