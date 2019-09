Die Verhandlungen laufen Ist Amanda Seyfried bald in einem neuen Netflix-Thriller zu sehen?

In dem Streifen geht es um ein junges Paar, das auf eine Farm in der Nähe von New York zieht. Früher haben dort Personen gelebt, die später ermordet wurden. Dementsprechend liegt auch ein Fluch auf dem neuen Zuhause. Während auf dem Anwesen immer mehr gruselige Dinge geschehen, offenbart sich auch die Beziehung der beiden als eine eigene dunkle Gefahr... Seyfried wird in der Geschichte die Frau verkörpern, die in das verfluchte Haus zieht.