Die damals 21-Jährige musste nach Dienstschluss ins Umland fahren, um dringend benötigte Antibiotika, Hustensäfte und fiebersenkende Mittel zu besorgen. Auch Richard Allmis war als Lehrling in einer Apotheke am Goetheplatz gefordert. Er erinnert sich, dass der Chef allen Mitarbeitern "Pillen" gab, "um den Krankenstand in den Griff zu bekommen".

Eine Frau berichtet in der Münchner Umfrage von ihrem Mann, einem Offizier der Luftwaffe, den man nach der Virus-Erkrankung mit Nahrungsergänzungsmitteln "behandelt" habe. An den schlimmsten Jahreswechsel seines Lebens, dem von 1969 auf 1970, erinnert sich Winfried Birner: "Meine Familie, bestehend aus Mutter, Vater und mir, lag mit hohem Fieber im Bett. Dieses Mal war es so schlimm, dass keiner das Haus verlassen konnte und eine Nachbarin für uns einkaufen ging und uns verpflegte."

Ein bis zwei Millionen Todesopfer weltweit, nur 16 in München

Hinderlich bei der Bekämpfung – und der Analyse - dieser Pandemie war in Deutschland die föderale Struktur, während in der DDR die Eindämmung zentral gelenkt wurde. Impfungen fanden in West wie in Ost nur zurückhaltend statt.

Die Zahl der Todesopfer konnte daher nur hochgerechnet werden: ein bis zwei Millionen weltweit, rund 40.000 in der Bundesrepublik Deutschland. München kam mit 16 Toten infolge der Hongkong-Grippe noch verhältnismäßig gut davon (genau 16 Corona-Tote zählte München bereits am 6. April 2020). Die Journalistin Rosemarie Elsner verlor ihren Vater und ihren Großvater, beide waren schwer erkrankt. Damals erzählte ihre Mutter immer wieder von der "Spanischen Grippe", an der ihre Mutter im Oktober 1918 innerhalb weniger Tage verstorben war.

Obwohl München also bei der Sterberate verhältnismäßig glimpflich davon kam, mussten die Bestatter Überstunden machen, weil viele ihrer Kollegen ebenfalls erkrankt waren. Um ein weiteres Ausbreiten des Virus zu verhindern, wurden die Weihnachtsferien 1969 um eine Woche verlängert.

Im Winter 1970 waren die meisten Münchner endlich immun

Die meisten der befragten Münchner erinnern sich jedoch heute nicht mehr an die Seuche, die aus dem Fernen Osten kam. Im Stadtbild fiel sie jedenfalls nicht auf. "Es gab ja noch keinen Mundschutz", schreibt Lili Pflanz. "Ich war jung und hatte andere Interessen."

Die Anzahl der Grippetoten 1969/70 sei damals nur von epidemiologisch interessierten Ärzten überhaupt bemerkt worden, sagt der damalige Assistenzarzt Dr. Ernst Theodor Mayer, der im Juni 1969 zusammen mit anderen Jungärzten zum Aufstand gegen die "Hierarchie und Repression" der acht medizinischen Ordinarien aufgerufen hatte. Überhaupt waren die "Studentenrevolte" und ihre Nachwirkungen ein viel wichtigeres Pressethema als die vermeintlich gewöhnliche "Grippewelle".

Die Wissenschaftler äußerten ihre Erwartung, dass diese Pandemie bis zum Winter 1970 dermaßen große Bevölkerungsgruppen durch Antigene immunisiert habe, dass die Verbreitungswelle des Virus nachlassen oder ganz enden würde. Und so kam es dann auch. Aus dem bayerischen Innenministerium wurden eines Tages nur noch "Resterkrankungen" gemeldet, besonders von älteren Patienten. Jedoch, man möge die Betten "nicht zu früh verlassen", weil eventuelle Spätfolgen sehr hartnäckig seien.

In Fachkreisen kursierte indes die schlimmere Befürchtung, dass sich aus dem Hongkong-Stamm-Erreger in absehbarer Zeit ein anderes, gefährlicheres Virus entwickeln und erneut weltweit ausbreiten könnte.

