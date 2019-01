Die Unsichtbaren, Der Bachelor, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Tele 5, Gottes Werk und Teufels Beitrag, Tragikomödie

Amerika in den 1940er-Jahren: Der junge Homer (Tobey Maguire) wächst im Waisenhaus des fürsorglichen Dr. Larch (Sir Michael Caine) auf. Der Gynäkologe führt bei Frauen in Not auch verbotene Abtreibungen durch. Homer, von Larch medizinisch ausgebildet, verehrt seinen väterlichen Lehrmeister, verurteilt jedoch dessen illegales Tun moralisch. Eines Tages verlässt er mit der Patientin Candy (Charlize Theron) und ihrem Freund Wally (Paul Rudd) das Waisenhaus, um auf der Farm von Wallys Familie zu arbeiten. Schon bald werden dort Homers moralische Ansprüche an sich selbst auf den Prüfstand gestellt.