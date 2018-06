"Die Unglaublichsten" ab August Neue Sat.1-Show für Sonya Kraus

Aufgezeichnet worden sei die neue Primetime-Show in München. "Jetzt haben wir nur eine Sendung am Tag gemacht", sagte Kraus. Sie sei von früher aber mehr gewohnt, für die Vorabendsendung "Talk Talk Talk" habe sie 120 Moderationen am Tag gemacht. "Ich bin ein altes Schlachtross", witzelte die Moderatorin.