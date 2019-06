Die Toten von Salzburg, ... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ZDF, Die Toten von Salzburg: Mordwasser

Hofrat Seywald (Erwin Steinhauer) hat schlechte Laune - zumindest so lange, bis ein Mord in Bad Gastein gemeldet wird. Diesmal will er die Ermittlungen höchstpersönlich leiten. Und - uneigennützig, wie es seine Art ist - im weltbekannten Kurort ganz nebenbei ein paar Anwendungen gegen sein Rheuma ausprobieren. Major Palfinger (Florian Teichtmeister) und Kollegin Russmeyer (Fanny Krausz) haben zunächst ganz andere Sorgen. Nichts ist so, wie es scheint.