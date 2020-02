Die Toten vom Bodensee, Big Brother, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, Das Erste, Wider den tierischen Ernst 2020, Karnevalsshow

2020 findet in Aachen zum 70. Mal die Verleihung des "Orden wider den tierischen Ernst" statt. Auch in diesem Jahr verbindet die karnevalistische Traditionsveranstaltung hochrangige politische Redner in der Bütt mit Aachener Heimatgefühl, Comedy und Karneval. So sind auch 2020 wieder Größen des politischen Tagesgeschäfts wie der amtierende FDP-Vorsitzende Christian Lindner auf der Bühne, wie immer beobachtet von den Rittern im Saal Philipp Freiherr zu Guttenberg, Cem Özdemir, Theo Waigel, Jürgen Rüttgers, Friedrich Merz u. a.