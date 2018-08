Perfekt in Szene setzen: Das ist es, was den Finalistinnen im Laufe des Wettbewerbs immer wieder am besten gelang. Egal ob sie selbst oder die aktuelle Bademode von Krines, Dirndl von Lola Paltinger, Abendroben von Charmite, Sommerkleider von München Mitte oder Klamotten der Deutschen Meisterschule für Mode München– bei ihnen passte alles perfekt.

So setzt sich die Endrunde zusammen: Fünf Kandidatinnen buchten ihren Finalplatz über eine Wildcard.

Sophia schnappte sich auf der Modelreise in Kroatien die I.D.-Riva-Wildcard.

Bei einer großen Modenschau in der Therme Erding stach Bewerberin Nadine hervor und holte sich vorzeitig ihr Finalticket.

Bei einem Modelwochenende im Kaiserwinkl belohnte die Jury die 22-jährige Sabrina mit einer Wildcard und beim Fototag bei Foto-Video Sauter fiel die Wahl auf BWL-Studentin Lisa.

Das letzte verbliebene Express-Ticket verdiente sich die reisefreudige Sophie am Flughafen München.

Selina und Nicola hatten beim Onlinevoting die Nase vorne, während Janine, Ramona, Christina und Lea von der Jury ausgewählt wurden.



Beim Onlinevoting stimmten die AZ-User für Selina und Nicola. Grafik: AZ



Für die elf Nachwuchsmodels gibt es jetzt nur noch ein Ziel: Beim Finale am 14. September im Deutschen Theater den Modelthron erobern und Schöne Münchnerin 2018 werden – mit Ehrgeiz, Eleganz und vor allem Echtheit.

Schöne Münchnerin 2018: Das Finale

Janine, 26 Jahre F.: Tuan Photography

Sophie, 22 Jahre F.: Tuan Photography



Selina, 22 Jahre F.: Tuan Photography



Ramona, 24 Jahre F.: Tuan Photography



Nicola, 18 Jahre F.: Tuan Photography



Christina, 20 Jahre F.: Tuan Photography



Sophia, 20 Jahre F.: Tuan Photography



Nadine, 19 Jahre F.: Philipp Koch Photography



Lea, 19 Jahre F.: Tuan Photography



Lisa, 22 Jahre F.: Philipp Koch Photography



Sabrina, 22 Jahre F.: Tuan Photography



Die Preise für die Schöne Münchnerin

1. Preis: ein Opel ADAM von HÄUSLER

2. Preis: Zartes Perlencollier mit Weißgold-Schloss von Juwelier FRIDRICH

3. Preis: LOLA PALTINGER-Dirndl im Wert von 3.000 Euro