Der Grund: In Gesundheitsberufen beispielsweise, wo Schichtarbeit und die Dokumentation von Arbeitsschritten (Patientenakten) die Norm sind, sind die Beschäftigten leicht austauschbar – und verursachen so durch kürzere Arbeitszeiten keine höheren Kosten für Arbeitgeber.

Technische Berufe vor allem von Männern besetzt

In den klassischen Männerberufen hingegen, wie der Fahrzeug-, Luft-, Raumfahrt- und Schiffbautechnik - hier liegt der Frauenanteil bei nur drei Prozent - verhält es sich genau umgekehrt zu den Mischberufen: Hier verdienen Frauen im Schnitt sogar sieben Prozent mehr als ihre männlichen Kollegen.

Die großen Gender Pay Gaps treten laut Studie besonders im Verkauf von Bekleidung, Elektronik, Autos und Hartwaren (Mischberuf), Verkauf von Lebensmitteln (Frauenberuf) und bei der Metallbearbeitung (Männerberuf) auf. Hier liegen die Lohnlücken bei 27, 24 und 23 Prozent.

Die kleinsten Gehaltsunterschiede sind in Berufen zu finden, die vorwiegend in öffentlichen Unternehmen oder Einrichtungen ausgeübt werden - wie etwa bei der Polizei, bei Lehrern oder Erziehern. Dies liegt unter anderem an den Tarifverträgen im öffentlichen Dienst, die allen Beschäftigten - bei gleicher Qualifikation - den gleichen Lohn zusichern.

"Will man die Gender Pay Gaps reduzieren, sind eine Reihe von Maßnahmen denkbar", sagt DIW-Forscherin Zucco. Zum Beispiel die Förderung des sogenannten Top-Sharings, bei dem mehrere Führungskräfte sich eine Position teilen. "Vor allem aber muss man sich, als Chef und als Angestellte, von der Vorstellung befreien, dass nur jene, die viel und lange arbeiten, gute Arbeit leisten."

22 Prozent Gehaltsunterschied in München

Und so sieht die Lage in der bayerischen Landeshauptstadt aus: In München verdienen Frauen, die Vollzeit arbeiten, 22 Prozent weniger als Männer. So kommen Männer mit einer Vollzeitstelle auf ein durchschnittliches Bruttoeinkommen von 4.662 Euro im Monat, Frauen hingegen nur auf 3.638 Euro. Das teilte am Donnerstag die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit, unter Berufung auf die Statistik der Arbeitsagentur.

In Bayern beträgt der Unterschied bei Vollzeit zwischen den Geschlechtern im Schnitt 17 Prozent (Männer: 3.556 Euro, Frauen: 2.968). Dies liege teils an niedrigeren Positionen, die Frauen oft hätten, insbesondere aber auch an der mangelnden Zahlungsbereitschaft der Unternehmen, so die NGG.