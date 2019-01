Die Story dahinter Michael J. Fox: Sein erstes Tattoo ist fertig - und ungewöhnlich

Schauspieler Michael J. Fox (57, "Zurück in die Zukunft") hat sich in einem New Yorker Kultstudio - auch Justin Bieber, Demi Lovato, Rihanna und Cara Delevingne waren schon dort - sein erstes Tattoo stechen lassen. Ein Foto davon postete Fox nun auf seinem Instagram-Account. Es zeigt eine detailliert gezeichnete Meeresschildkröte in Schwarz-Weiß, die durch fünf Ringe schwimmt. Das gelungene Körperkunstwerk kommentiert er mit den Worten: "Erstes Tattoo, Meeresschildkröte, lange Geschichte".