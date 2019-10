Die Spur der Mörder, Tatort, ... Krimi-Tipps am Freitag

In "Die Spur der Mörder" (arte) gerät Heino Ferch alias Kommissar Thiel in eine Mafiafehde. Der "Kriminalist" (ZDF) ermittelt, als der Mord an einem Mann live ins Internet gestreamt wird. Später trifft "Tatort"-Kommissar Stellbrink (Das Erste) auf ein elternloses Mädchen.